Энергетики получили награды из рук министра

Сотрудники ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») получили награды от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николая Глушкова за вклад в строительство и реконструкцию объектов Универсиады 2019.

10 августа 2017 года, на совещании по подготовке к проведению XXIX Всемирных зимних студенческих Игр в Красноярске, благодарственными письмами награждены руководитель филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Сергей Моденов и начальник департамента специальных проектов филиала Сергей Любавин.

Как отметил Министр строительства и ЖКК Красноярского края Николай Глушков, в преддверии празднования профессионального праздника - Дня строителя, энергетики «Красноярскэнерго» совместно с другими ресурсоснабжающими организациями в запланированные сроки обеспечивают инженерной инфраструктурой возводимые к Универсиаде объекты.

В личной благодарности Министра говорится: «Вы – один их тех, кто сегодня принимает участие в строительстве и реконструкции объектов Универсиады 2019.

34 объекта XXIXВсемирных зимних студенческих Игр будут служить нашим детям и внукам многие годы. Вы принимаете участие в написании новейшей истории красноярского спорта, создаете наследие города и края.

Уверен, что ваша компания справится с возложенной задачей, все будет сделано вовремя и с надлежащим качеством». Напомним, что филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» реализует комплекс мероприятий в рамках развития электроэнергетической инфраструктуры, создаваемой для надежного и бесперебойного электроснабжения спортивных и иных сооружений, задействованных в проведении. Филиал выполнит технологическое присоединение объектов и переустройство уже существующих. Также компании предстоит построить новый центр питания 110 кВ, реконструировать трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, кабельные линии 10/0,4 кВ, центры питания 110 кВ.

Работы по строительству и реконструкции энергообъектов значимы не только для проведения спортивных мероприятий, но и в целом повысят надежность и качество электроснабжения краевого центра на годы вперед.