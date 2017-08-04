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Новости компаний

ГК Энерго поздравляет с Днём Строителя

ГК Энерго поздравляет с Днём Строителя

11 августа 2017, 15:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: ГК ЭНЕРГО

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Уважаемые партнеры!  

Поздравляем вас с праздником! Профессиональное отношение к делу и постоянное повышение квалификации отличают Мастеров от дилетантов! С профессионалами приятно и легко работать - Вы всегда идёте в ногу со временем - используете самые современные технологии и применяете самые безопасные материалы и оборудование.

Вас, настоящих Мастеров своего дела, мы поздравляем с Днём Строителя и от всей души желаем высоких показателей объемов и качества возводимых объектов, а также достойной оценки Вашей работы!

Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!

Коллектив «ЭНЕРГО» ГК

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Компания: ГК "ЭНЕРГО"
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