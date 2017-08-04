ГК Энерго поздравляет с Днём Строителя

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
11 августа 2017, 15:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: ГК ЭНЕРГО
Уважаемые партнеры!
Поздравляем вас с праздником! Профессиональное отношение к делу и постоянное повышение квалификации отличают Мастеров от дилетантов! С профессионалами приятно и легко работать - Вы всегда идёте в ногу со временем - используете самые современные технологии и применяете самые безопасные материалы и оборудование.
Вас, настоящих Мастеров своего дела, мы поздравляем с Днём Строителя и от всей души желаем высоких показателей объемов и качества возводимых объектов, а также достойной оценки Вашей работы!
Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!
Коллектив «ЭНЕРГО» ГК