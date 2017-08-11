Из-за дождя целый микрорайон Иркутска остался без света и воды

Без электричества и водоснабжения вечером 9 августа остался микрорайон Березовый (район Академгородка). Всему виной стал проливной дождь. Утром 10 августа ситуация не улучшилась – жители микрорайона были вынуждены собираться на работу без света.

ЧП произошло 9 августа около 20 часов. Из-за сильного дождя вода попала в трансформаторную будку – произошло короткое замыкание и трансформатор с громким хлопком взорвался. После этого свет отключился практически по всему району. Вместе с электричеством во многих домах пропала и вода.

Ремонтную бригаду управляющая компания «Березовый» обещала отправить на место сразу после происшествия .Однако вечером возле трансформатора ремонтники так и не появились. К ремонту приступили только нас следующий день, утром.

Восстановление трансформатора произведут в течение дня: «Ремонт производит управляющая компания, ориентировочно он продлится до 18:30, но постараемся пораньше», - прокомментировал сотрудник службы.

Отсутствие электричества – не единственная проблема, которую принес проливной дождь. Традиционно в Березовом во время дождя начинают протекать крыши. «Мы почти четыре года живем в 106 доме. И все это время при дожде в квартире потоп. Многочисленные обращения в УК «Березовый» результата не дают. В июле после дождей лично приходили к руководству, на что нам цинично заявили: «Ваш дом экспериментальный. Лучше бы его вообще не строили!» Заявку тогда о протекающей крыши приняли, директор компании лично пообещал прислать на осмотр специалиста. Но никто так и не пришел. И вот новый дождь и новый потоп».