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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Кировэнерго" предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

11 августа 2017, 17:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТРАГЕДИЯ, РЫБАЛКА, КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП

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Несколько дней назад в Кирово-Чепецком районе Кировской области во время ловли рыбы под ВЛ-110 кВ пострадал молодой человек 1997 года рождения. По предварительной информации, рыбак приблизился удочкой к проводу ВЛ на недопустимое расстояние и попал под напряжение. Знак безопасности, предупреждающий о запрете ловли рыбы под линией электропередачи, находится в 3 м от тропинки, ведущей к месту происшествия. На близлежащих опорах ЛЭП установлены предупреждающие плакаты.

В инструкции к каждой удочке, в том числе на самом удилище, всегда есть предупреждающие знаки и предостережения о недопустимости рыбной ловли вблизи ВЛ. Большую работу по предупреждению травматизма среди рыбаков проводят и сами энергетики. Персонал «Кировэнерго» регулярно организует профилактические рейды, во время которых на берегу прудов, рек и других водоемов проводятся беседы с рыбаками о правилах электробезопасности. В рыболовных магазинах распространяются полиграфические материалы, информирующие о правилах безопасной ловли. На опорах ВЛ размещаются знаки электробезопасности, а около водоемов, если вблизи них проходит трасса ВЛ, устанавливаются плакаты, запрещающие лов рыбы. Но, несмотря на все это, население региона по-прежнему идет на сознательный риск.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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