"Кировэнерго" предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

Несколько дней назад в Кирово-Чепецком районе Кировской области во время ловли рыбы под ВЛ-110 кВ пострадал молодой человек 1997 года рождения. По предварительной информации, рыбак приблизился удочкой к проводу ВЛ на недопустимое расстояние и попал под напряжение. Знак безопасности, предупреждающий о запрете ловли рыбы под линией электропередачи, находится в 3 м от тропинки, ведущей к месту происшествия. На близлежащих опорах ЛЭП установлены предупреждающие плакаты.

В инструкции к каждой удочке, в том числе на самом удилище, всегда есть предупреждающие знаки и предостережения о недопустимости рыбной ловли вблизи ВЛ. Большую работу по предупреждению травматизма среди рыбаков проводят и сами энергетики. Персонал «Кировэнерго» регулярно организует профилактические рейды, во время которых на берегу прудов, рек и других водоемов проводятся беседы с рыбаками о правилах электробезопасности. В рыболовных магазинах распространяются полиграфические материалы, информирующие о правилах безопасной ловли. На опорах ВЛ размещаются знаки электробезопасности, а около водоемов, если вблизи них проходит трасса ВЛ, устанавливаются плакаты, запрещающие лов рыбы. Но, несмотря на все это, население региона по-прежнему идет на сознательный риск.