На два дня несколько районов Екатеринбурга останутся без света

15 и 20 августа в северной и южных частях Екатеринбурга из-за проведения профилактических работ не будет электричества. Как сообщили Znak.com в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», 15 августа с 6 до 18 часов ограничат электроснабжение Чкаловского района города в квадрате улиц Патриса Лумумбы — Санаторная — Самолетная — Щербакова, а также на Елизаветинском шоссе и в поселке Шабровский.

Отключение будет произведено при благоприятной погоде, для того чтобы энергетики смогли демонтировать грозотрос на пяти километрах кабельно-воздушной линии 110 кВ «Южная-Сибирская — 3» и воздушной линии 110 кВ «Нижнеисетская — Южная — 2».

20 августа с 6 до 18 часов для проведения аналогичных работ энергетики обесточат дома в Орджоникидзевском районе города в квадрате улиц Фронтовых бригад — проспект Космонавтов — Энтузиастов —Шефская, а также улицы Фрезеровщиков, Даурская и Ползунова.

Тут будет проведен демонтаж газотроса на воздушной линии 110 кВ «Калининская — Куйбышевская» и ВЛ 110 кВ «Калининская — Шефская».

Чтобы провести работы в максимально сжатые сроки, энергетики задействуют как можно больше сотрудников и техники. Специалисты компании проводили подготовку к данным работам в течение нескольких месяцев. Они полностью согласованы с администрацией города и с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловского РДУ.

Монтаж нового грозотроса на энергообъекты будет осуществляться позднее без ограничения электроэнергии.

Энергетики просят жителей Екатеринбурга отнестись к временным неудобствам с пониманием, так как ремонт энергообъектов необходим для повышения надежности электроснабжения населения города и промышленных предприятий.