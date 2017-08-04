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Отраслевые новости: Россия

Национальная сборная Worldskills Russia проведет тренировку на выставке "Mims Automechanika Moscow"

Национальная сборная Worldskills Russia проведет тренировку на выставке Mims Automechanika Moscow

11 августа 2017, 13:20
Рубрика: Россия
Метки: Worldskills Russia

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С 21 по 24 августа в ЦВК «Экспоцентр» участники расширенного состава национальной сборной Worldskills Russia будут оттачивать навыки на Московской Международной выставке «MIMS Automechanika Moscow» по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Кузовной ремонт».

Тренировка имеет большое значение в рамках подготовки национальной сборной WorldSkills Russia к 44-ому чемпионату мира WorldSkills Competition-2017, который пройдет с 14 по 19 октября в Абу-Даби.

Участники компетенции «Кузовной ремонт» проведут анализ геометрии, заменят структурный элемент и лонжерон, снимут навесные детали, а также проведут сварочные работы. Тренировка пройдет под руководством международного эксперта данной компетенции Михаила Бернадского.

В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участники проведут диагностику работы двигателя, электрооборудования и двигательно-механической системы. Критерий оценки – устранение неполадки с соблюдением техники безопасности, правил охраны труда и окружающей среды. Оценит работу команда наставников национальной сборной под руководством международного эксперта Андрея Жигульского.

Компания: Worldskills Russia
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