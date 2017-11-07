"Оренбургэнерго" завершает модернизацию трансформаторной подстанции в Центральном районе Оренбурга

Модернизация объекта выполняется силами бригад Центрального РЭС Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго».

На подстанции установили 2 новых более мощных трансформатора, заменили секционные разъединители и шины. Во время проведения ремонтов электроэнергия в домах отключается.

- Модернизация была необходима для обеспечения электрической энергией новых потребителей так, чтобы это не сказалось на качестве и надежности электроснабжения существующих, - пояснил Дмитрий Липин, заместитель главного инженера Оренбургского производственного отделения. – Дело в том, что в районах улиц Расковой, Карагандинской, Полигонной, Глинки расположено множество частных домовладений с электроотоплением. Если не усилить оборудование летом, с наступлением зимних пиковых нагрузок могут возникнуть серьезные проблемы, ведь потребление зимой возрастает в разы.

- Это вынужденная мера. Проводить ремонты на оборудовании под напряжением запрещено. Но мы стараемся минимизировать неудобства: работы проводим в дневное время, - отметил Дмитрий Липин. - Об отключениях предупреждаем оренбуржцев заранее. В период с 25 по 30 число на сайте администрации города Оренбурга, в газете «Оренбургская сударыня» публикуется список улиц, на которых в течение всего следующего месяца планируются ремонтные работы. А за сутки до предстоящих отключений объявления с точным указанием адреса, даты и времени можно увидеть в эфире телеканала «Регион», на информационном портале «Орендей», других Интернет-изданиях.

Работы на объекте велись в течение двух недель и завершатся 18 августа 2017 года.