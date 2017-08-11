Прохоров продает 7% акций "Русала" структуре Sual за 504 миллионов долларов

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продает 7% акций "Русала" структуре, аффилированной с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, за 503,9 миллиона долларов, следует из сообщения алюминиевой компании.

Согласно информации на сайте "Русала", в настоящее время доля "Онэксима" составляет 13,70%, Sual Partners — 15,8%. Как указывается в сообщении, в результате сделки Sual и аффилированная с ним Zonoville Investments Limited суммарно будут контролировать 22,8% акций.

Непосредственным продавцом акций выступает Dimosenco Holdings Co. Limited. Доля "Онэксима" после продажи сократится до 6,7%. Это будет уже не первое сокращение пакета в этом году — в феврале "Онэксим" продал на рынке примерно 3,3% акций "Русала" на сумму около 240 миллионов долларов.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). Принадлежащая швейцарскому трейдеру Glencore компания Amokenga Holdings владеет 8,75%, менеджмент компании — 0,25%. В свободном обращении находятся 13,37% акций.

Летом 2016 года появилась неофициальная информация, что "Онэксим" объявил о распродаже всех своих российских активов. В качестве причины такого решения назывались прошедшие в ряде структур группы обыски, которые силовики объясняли расследованием уголовного дела по банку "Таврический". Официально "Онэксим" опровергал эту информацию, заявляя, что группа остается важным игроком на российском рынке, сохраняя стратегический интерес к инвестициям в РФ.

Тем не менее с тех пор состоялся уже целый ряд сделок. В июле прошлого года "Онэксим" продал 20% акций "Уралкалия", покупателем выступили структуры, близкие к владельцу "Уралхима" Дмитрию Мазепину, в декабре — 90,99% акций девелоперской группы ОПИН структурам Романа Авдеева (бенефициар концерна "Россиум" и основной владелец Московского кредитного банка). В июне текущего года группа ЕСН Григория Березкина выкупила у "Онэксима" 65% акций и долг медиахолдинга РБК.

Тем не менее с тех пор состоялся уже целый ряд сделок. В июле прошлого года "Онэксим" продал 20% акций "Уралкалия", покупателем выступили структуры, близкие к владельцу "Уралхима" Дмитрию Мазепину, в декабре — 90,99% акций девелоперской группы ОПИН структурам Романа Авдеева (бенефициар концерна "Россиум" и основной владелец Московского кредитного банка). В июне текущего года группа ЕСН Григория Березкина выкупила у "Онэксима" 65% акций и долг медиахолдинга РБК.