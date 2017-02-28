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Отраслевые новости: Россия

РЖД введут скидку на экспортные перевозки алюминия при условии погрузки не менее 3,5 млн т

РЖД введут скидку на экспортные перевозки алюминия при условии погрузки не менее 3,5 млн т

11 августа 2017, 14:00
Рубрика: Россия
Метки: РЖД, АЛЮМИНИЙ

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) введет скидку в размере 13,3% на экспортные перевозки алюминия и алюминиевой катанки в вагонах в груженом рейсе со станций Багульная, Базаиха, Батарейная, Братск, Гончарово, Камышта, Кандалакша, Карабула, Красноярск-Северный, Кучеткан, Надвоицы, Новокузнецк-Восточный, Обнорская, Орловка, Уаз при условии обеспечения перевозок этой продукции с вышеуказанных станций в суммарном объеме не менее 3,466 млн тонн в 2017 году во всех видах подвижного состава. Об этом говорится в протоколе заседания правления РЖД.

Соответствующий понижающий коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 15 августа и действует по 31 декабря 2017 г. включительно.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

Компания: ТАСС

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