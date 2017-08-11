Роберто Деамброджио примет участие в мероприятиях Российской энергетической недели

Москва, 10 августа. — Глава дивизиона «Европа и Северная Африка» группы Enel Роберто Деамброджио подтвердил свое участие в деловых мероприятиях Российской энергетической недели (РЭН).

Enel — международная энергетическая группа, представленная в 29 странах на четырех континентах. В 2004 году было зарегистрировано российское подразделение компании.

«Мы очень рады такому знаковому событию, как проведение Российской энергетической недели, призванной стать еще одной платформой для развития международного сотрудничества в энергетическом секторе», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. По его словам, сегодня открытый диалог приобретает особое значение. «Мы считаем, что данный форум создан с целью предоставления такой возможности. Мы очень надеемся, что в будущем это событие станет ежегодной доброй традицией и продолжит собирать на своей площадке представителей международных и российских энергетических компаний, а также представителей регулирующих органов для обсуждения основных проблем, стоящих перед энергетическим сектором, и поиска лучших решений», — отметил Карло Палашано Вилламанья.

Электроэнергетическая проблематика станет одной из центральных тем в рамках Российской энергетической недели. У участников Форума будет возможность представить свое видение будущего отрасли: как изменятся энергосистемы, потребители энергии.