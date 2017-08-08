Рубль попадет в зависимость от энергетиков и пятницы

В пятницу рубль будет колебаться между двумя тенденциями. С одной стороны, у национальной валюты есть шанс ослабеть к доллару и евро на фиксации прибыли перед выходными, а с другой - вчерашние данные от ОПЕК дают возможность черному золоту подрасти и повлечь за собой укрепление рубля.

При этом сегодня национальная валюта будет находиться в зависимости от двух факторов. Первый - стандартный, календарный: в пятницу игроки на рынке обычно фиксируют прибыль перед выходными, объемы торгов на рынке невелики и есть шанс на ослабление рубля к доллару и евро.

Однако сегодня же рынок будет находиться в ожидании отчета Международного энергетического агентства. И у этого документа есть шанс оказать рублю поддержку, так как в нем могут найти отражение данные о замедлении активности в США в сфере сланцевой добычи. Что, несомненно, поддержит "обычную" нефть.

Вчера рубль лишь немного укрепился по отношению к доллару и евро в рамках торгов утром, однако к вечеру растерял свой рост, развернувшись вниз на фоне дешевеющей нефти. При этом данные ОПЕК, которых ждал рынок, были достаточно позитивны - картель повысил оценку мирового спроса на нефть и понизил прогноз добычи нефти странами, не входящими в картель.

Официальный курс доллара на сегодня, 11 августа, составил 59,93 рубля (ослабление на 3 копейки). Евро также упал по отношению к рублю на 15 копеек, его официальный курс составил 70,27 рубля.