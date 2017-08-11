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Отраслевые новости: Россия

СМИ назвали предварительную причину пожара в ТЦ на Таганской

СМИ назвали предварительную причину пожара в ТЦ на Таганской

11 августа 2017, 18:00
Рубрика: Россия
Метки: ПОЖАР

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Причиной возгорания в торговом центре «Атом» на Таганской площади в Москве могло стать короткое замыкание.

По словам источника, это только одна из предварительно названных причин пожара. «Рассматривается несколько версий, одна из них — электротехническая, замыкание электропровода», — уточнил он.

Двухэтажное здание ТЦ «Атом» на Таганской площади загорелось 9 августа. Огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. м. Из-за горения у здания обрушилась часть кровли. Пожар потушили в 13:29 мск.

Возгорание получило второй ранг опасности. На месте тушения пожара работало 11 подразделений и 36 сотрудников МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

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