В Куженерском районе Марий Эл сгорело частное хозяйство

В селе Юледур Куженерского района Марий Эл полностью сгорело частное хозяйство, расположенное на ул. Коммунистическая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл, на момент возгорания на территории участка находилась семья из пяти человек: муж с женой и трое несовершеннолетних детей.

Около 14:36 женщина заметила языки пламени со стороны хлева, сарая и дровяника. Семья успела покинуть территорию участка, никто не пострадал.

К прибытию пожарных спасателей площадь возгорания составляла около 200 кв. метров. Ситуацию осложняла плотная застройка: надворные постройки и жилой дом находились под одной крышей.

Отстоять хозяйство было невозможно. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние участки. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.