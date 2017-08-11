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Отраслевые новости: Россия

В Куженерском районе Марий Эл сгорело частное хозяйство

В Куженерском районе Марий Эл сгорело частное хозяйство

11 августа 2017, 16:40
Рубрика: Россия
Метки: ПОЖАР

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В селе Юледур Куженерского района Марий Эл полностью сгорело частное хозяйство, расположенное на ул. Коммунистическая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл, на момент возгорания на территории участка находилась семья из пяти человек: муж с женой и трое несовершеннолетних детей.

Около 14:36 женщина заметила языки пламени со стороны хлева, сарая и дровяника. Семья успела покинуть территорию участка, никто не пострадал.

К прибытию пожарных спасателей площадь возгорания составляла около 200 кв. метров. Ситуацию осложняла плотная застройка: надворные постройки и жилой дом находились под одной крышей.

Отстоять хозяйство было невозможно. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние участки. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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