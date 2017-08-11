Вопросы консолидации электросетевого имущества обсудили в Махачкале

Вчера, 10 августа, вице-премьер Правительства Дагестана Шамиль Исаев провел совещание по вопросу передачи электросетевого имущества, находящегося в собственности республики, в безвозмездное пользование ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

В обсуждении приняли участие глава регионального Минстроя Ибрагим Казибеков, руководитель Дагестанского УФАС России Курбан Кубасаев, советник генерального директора ПАО «Российские сети» Антон Колесников, представители эксплуатационных предприятий республики и другие.

О состоянии электросетевого имущества Дагестана и о том, как проходит работа по его передаче, в своем докладе рассказал заместитель министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли республики Роберт Агаев. По его словам, по состоянию на 1 августа 2017 года, в реестре государственного имущества республики числится 34 объекта электросетевого хозяйства, в том числе 18 подстанций. Право собственности Республики Дагестан зарегистрировано лишь на 4 объекта недвижимости.

Роберт Агаев также сообщил, что госпрограммой «Управление имуществом Республики Дагестан на 2017 - 2019 годы», в этом году предусмотрены средства в сумме 15 млн рублей на подготовку технической документации на объекты недвижимости и регистрации на них права собственности республики.

«Региональным Минимущества намечаются мероприятия по отбору подрядной организации для выполнения комплекса работ по регистрации права собственности Дагестана на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в республиканской собственности», – сообщил он.

Шамиль Исаев в свою очередь, указал на необходимость ускорить эти работы.

Далее по теме выступили министр транспорта, энергетики и связи Сайгидпаша Умаханов и советник генерального директора ПАО «Российские сети» Антон Колесников. Было отмечено, что по ряду объектов практически все документы готовы для проведения конкурса.

Шамиль Исаев поручил начать конкурсные процедуры по передаче объектов электросетевого имущества уже 15 августа. Соответствующее решение было принято и по бесхозяйным, муниципальным и республиканским сетям, состоящим из 1101 шт трансформаторных пунктов и 904,7 км воздушных линий электропередачи (ВЛ-0,4/6/10/110 кВ).

Сайгидпаша Умаханов затронул вопрос задолженности за потребленную электроэнергию. Он отметил, что в соответствии с поручением зампредседателя Правительства России Алексея Хлопонина образована Межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу.

«В рамках деятельности этой рабочей группы осуществляется тесное взаимодействие с Дагестанской сетевой и Дагестанской энергосбытовой компаниями. По результатам исполнения принятых решений межведомственной рабочей группы выработан ряд мер по улучшению сложившейся ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса по нескольким направлениям», – доложил Умаханов.

Министр также подчеркнул, что удалось значительно увеличить уровень текущей оплаты за поставленную электроэнергию предприятий, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

«Уровень платежей за первое полугодие с учетом оплаты на 10 августа в электроэнергетике составил: по республиканскому бюджету – 106,6% (103,8% в 2016 году); по местным бюджетам – 108,9% (88,8% в прошлом году); по предприятиям ЖКХ – 37 % (27,9% в 2016 году). Однако, со слов докладчика, есть проблемы с платежами предприятий ЖКХ республики.

В завершение обсуждения Шамиль Исаев дал указание подготовить протокол заседания с конкретными поручениями и сроками их исполнения.