Энергетики оперативно восстановили экспорт электроэнергии из РФ в Финляндию

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12 августа 2017, 14:44
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Экспортный переток электроэнергии из России в Финляндию снижался на 30% из-за неполадок в работе одной из подстанций в России, но ограничения по экспорту были быстро сняты, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
12 августа в 11.41 мск на подстанции 400 кВ "Выборгская" (филиал компании "ФСК ЕЭС" – "МЭС Северо-Запада") по неотложной заявке отключена комплексная выпрямительно-преобразовательная установка КВПУ-3.
Причиной стала течь деионизованной воды.
"Был снижен экспортный переток в энергосистему (ЭС) Финляндии на 270 МВт (с 900 до 630 МВт). В 13.10 мск аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-3 включена в работу. Ограничения по экспортному перетоку в ЭС Финляндии сняты", - сказано в сообщении, передает ПРАЙМ.