Анонс RusCable Insider Digest №46 от 14 августа 2017 года

RusCable Insider Digest №46 от 14 августа 2017 года RusCable Insider Digest №46 от 14 августа 2017 года RusCable Insider Digest №46 от 14 августа 2017 года

Представляем Вашему вниманию новый выпуск RusCable Insider Digest №46 от 14 августа 2017 года! В очередном номере дайджеста мы собрали самые важные новости и события прошедшей недели в области электротехники, электроэнергетики и кабельной промышленности. Уделив всего 20 минут времени на прочтение дайджеста, Вы получите краткую, но информативную сводку о текущих тенденциях рынка, все это благодаря оригинальному формату издания - digital-book.

Спецстраница выпуска посвящена эксклюзивному аналитическому материалу от RusCable.Ru: «Назад в неопределенность: будущее кабельного рынка». Редакция нашего портала провела глубокую аналитику рынка КПП и пришла к выводу — что рынок этот падает. Статья уже привлекла большое внимание специалистов промышленности, которые выразили благодарность редакции и выступили со своими аргументами «за» и «против». Мы призываем наших читателей высказать свое мнение, вступить в дискуссию, будь то в специальной теме Форума или в личных беседах.

По традиции, ниже собраны выдержки публикаций из свежего номера дайджеста, которые по мнению нашей редакции были самыми значимыми и интересными. Приятного чтения и хорошей недели!

Обязательно к прочтению

Новые санкции США: последствия для РФ в Евросоюзе

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ и направлены санкции в первую очередь на ТЭК России. Однако такое изменение международной политики затрагивает не только США и РФ, но и Евросоюз. Как это отразится на отношениях и бизнесе России, Германии и третьих стран обсуждали эксперты.

Закон, подписанный Трампом, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток-2».



ЕС предложил перенести переговоры по транзиту газа через Украину

Российская сторона не раз указывала на недостаточные инвестиции и изношенность украинской ГТС, что может создавать риски для транзита газа, сообщил источник в Минэнерго РФ.

Консультации по транзиту газа через Украину между Минэнерго РФ и Еврокомиссией планировались на конец августа, но Евросоюз предложил перенести их на октябрь.

Ранее в Минэнерго Украины пожаловались на катастрофическую ситуацию, которая может сложиться в сфере транзита газа. По словам главы ведомства Игоря Насалика, инфраструктура «Укртрансгаза» может оказаться технически неспособной к перекачке топлива из-за отсутствия инвестиций.



Российских энергетиков предупредили о новой кибератаке вируса-вымогателя

В ближайшее время может произойти новая кибератака вирусов-шифровальщиков, которая будет направлена на российские энергетические системы. Письмо с предупреждением от Федеральной сетевой компании опубликовал Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко».

Компания обратилась к директорам региональных отделений и попросила ограничить доступ пользователей корпоративной сети к интернету на 10 дней — с 4 по 14 августа. Также ФСК напомнила, что в указанный период не стоит открывать вложения и ссылки от неизвестных отправителей, присланные по электронной почте.



Рубль попадет в зависимость от энергетиков и пятницы

В пятницу рубль будет колебаться между двумя тенденциями. С одной стороны, у национальной валюты есть шанс ослабеть к доллару и евро на фиксации прибыли перед выходными, а с другой - вчерашние данные от ОПЕК дают возможность черному золоту подрасти и повлечь за собой укрепление рубля.

При этом сегодня национальная валюта будет находиться в зависимости от двух факторов. Первый - стандартный, календарный: в пятницу игроки на рынке обычно фиксируют прибыль перед выходными, объемы торгов на рынке невелики и есть шанс на ослабление рубля к доллару и евро.

Группа компаний «Россети»

Путин внес «Россети» в перечень стратегических предприятий

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В декабре 2016 г. глава государства подписал указ о дополнительной эмиссии акций "Россетей" с обеспечением доли РФ в компании не менее 87,91%, что соответствовало текущему уровню. При этом правительству РФ было поручено в течение трех месяцев подготовить документы, касающиеся определения размера доли участия Российской Федерации в уставном капитале компании.



Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров встретился во Вьетнаме с руководством ключевых электроэнергетических компаний

Результатом визита во Вьетнам делегации ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с председателем правления Андреем Муровым стало подписание с государственной электросетевой корпорацией Вьетнама EVNNPT меморандума, закрепляющего основные подходы и направления сотрудничества. Также г-н Муров провел рабочую встречу с руководством холдинга EVN и посетил объекты сетевой инфраструктуры вблизи г. Ханоя.

Кабельные заводы

ГК «ССТ» подводит итоги Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2017

Молодежный слет работников ООО «Сарансккабель»

Завод «Уралкабель» вдвое увеличит выпуск обмоточных проводов в бумажной изоляции

Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поздравляет с Днем Строителя

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совершенствует деятельность в области качества

РОССКАТ поздравляет с Днем Строителя!

Сырьевые рынки

Цветные металлы выходят на новые уровни. Виноват Китай?

Контракт на алюминий подорожал почти до 3-летнего максимума, выйдя на показатель $2030 за т, подорожав по итогам сессии на $68. Торги на LME прошло 33 тыс. лотов. «Алюминий обновил почти 2,5-летний максимум на новостях о том, что власти китайской провинции Шаньдун распорядились о закрытии алюминиевых мощностей в объеме 3,21 млн т, что несколько больше ожидавшегося. В результате данных мер наиболее пострадает шаньдунский производитель Hongqiao», - отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. Известно, что крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) сократит производство алюминия на 2,68 млн т, а Xinfa Group – на 530 тыс. т. «Действительно ли проблемы с производством алюминия в Омане, хотя они и были не столь большими, вызвали «прорыв» цены алюминия вверх, или же сказалось давление узкого ценового диапазона, который характеризовал рынок, однако происходящее вызвало удивление рынка», - заявил глава Kingdom Futures Малькольм Фриман. В Омане на алюминиевом заводе произошел инцидент неизвестной природы, вызвавший сбой в производстве. Запасы металла на складах между тем продолжили снижение, сократившись еще на 8550 т, до 1 млн 313,2 тыс. т.

Инвестиционные проекты

ФСК ЕЭС предложила увеличить ее инвестиционную программу на 50 млрд руб.

Согласно новому документу, в 2017 году Минэнерго предложили профинансировать капитальные вложения в размере 116,468 млрд руб. В 2018 году в новой версии корректировки предлагается инвестирование 119,548 млрд руб., в 2019 году — 121,041 млрд руб. В 2020 году предлагается вложить 108,05 млрд руб.

Правительственные новости

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров — о преодолении последствий санкционного режима

Сегодня дискуссия вокруг санкций разгорелась с новой силой. Эксперты ломают копья, предрекая новые ощутимые последствия нашей экономике вообще и промышленности в частности. Однако я не вижу в принятии очередных ограничений непоправимой угрозы. Вспомните: первые санкции в отличие от того, что планировали их авторы, привели к прямо противоположному эффекту. Мы мобилизовались: предприятия стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования, министерство направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие.

Актуальные новости

Китай приступил к строительству второй крупнейшей в мире ГЭС

Строительство второй крупнейшей в мире электростанции Байхэтань стартовало в четверг в на реке Цзиньша в юго-западной части Китая на территории провинций Сычуань и Юньнань, сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент Байхэтань является крупнейшей строящейся электростанцией. Полностью завершить строительство ГЭС планируется в 2022 году, когда она будет полностью пущена в эксплуатацию ее мощность составит 16 ГВт, а среднегодовая выработка достигнет 60,24 тераватт-часов.



В Крыму создадут «мощный энергокулак»

После серии аварийных отключений электроэнергии на полуострове, связанных с аномально жаркой погодой, принято решение перебросить на полуостров четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) по 22 мегаватта каждая. Об этом РИА новости сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.

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