"Дальэнергосбыт" через суд взыскал более 20,5 млн рублей долгов с потребителей в Находке

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14 августа 2017, 09:20
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
В результате претензионно-исковой работы, проведённой юридической службой Находкинского отделения «Дальэнергосбыта» (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») за полгода, из судов разной инстанции было получено свыше 1,5 тысяч исполнительных листов на взыскание задолженности за потреблённую электроэнергию в размере 18,5 млн рублей. В добровольном порядке долги на общую сумму 5,5 млн рублей погасили 265 потребителей. Еще свыше 1,5 млн рублей должники выплатили после ареста их банковских и пенсионных счетов.
Более 13,5 млн рублей было взыскано в результате совместной работы энергетиков и службы судебных приставов. Напомним, для взыскания задолженности судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест на банковские счета, имущество и доходы должника (пенсионные выплаты, стипендию, заработную плату) до полного погашения задолженности. Приставы также могут запретить должникам любые регистрационные действия с автотранспортом и недвижимостью или вынести постановление о запрете выезда за пределы России.
Согласно действующему законодательству РФ, энергетики имеют право подать исковое заявление в судебные органы, если задолженность за потребленную электроэнергию превышает 2 норматива. После подачи иска в суд, должник будет вынужден нести дополнительные затраты: помимо оплаты задолженности, ему необходимо будет внести государственную пошлину и исполнительский сбор.
Взыскание задолженности за потребленную электроэнергию через суд является одним из эффективных методов воздействия на ту категорию неплательщиков, которые, имеют источник дохода, но накапливают долги. В настоящее время на рассмотрении в суде находится около 2 тысяч исков в отношении жителей Находкинского городского округа на общую сумму 40 млн рублей.