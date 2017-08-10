 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Челябэнерго" подключили к электросетям подстанцию "Светлинский ГОК" в Пластовском районе

Энергетики Челябэнерго подключили к электросетям подстанцию Светлинский ГОК в Пластовском районе

14 августа 2017, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

Обсудить на форуме

105 просмотров

Специалисты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий по подключению ПС «Светлинской ГОК» мощностью 10 450 кВт в Пластовском районе Челябинской области. В ходе работ энергетики построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 110 кВ протяженностью один километр.

Заявителем по договору технологического присоединения выступает крупное градообразующее предприятие города Пласта - АО «Южуралзолото Группа Компаний». Подключение подстанции в работу позволит потребителю бесперебойно осуществлять деятельность по производству драгоценных металлов и реализации товаров населению.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!