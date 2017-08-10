Энергетики "Челябэнерго" подключили к электросетям подстанцию "Светлинский ГОК" в Пластовском районе

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14 августа 2017, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий по подключению ПС «Светлинской ГОК» мощностью 10 450 кВт в Пластовском районе Челябинской области. В ходе работ энергетики построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 110 кВ протяженностью один километр.
Заявителем по договору технологического присоединения выступает крупное градообразующее предприятие города Пласта - АО «Южуралзолото Группа Компаний». Подключение подстанции в работу позволит потребителю бесперебойно осуществлять деятельность по производству драгоценных металлов и реализации товаров населению.
Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».