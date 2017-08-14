Энергетики и руководство Архангельской области обсудили план реализации проекта централизованного электроснабжения Мезени и Лешуконья

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14 августа 2017, 11:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО
9 августа в правительстве Архангельской области под председательством губернатора состоялось заседание комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции. Руководство региона и представители филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») обсудили детали реализации инвестиционного проекта электрификации Мезенского и Лешуконского районов, относящихся к арктическим территориям Российской Федерации.
Напомним, соглашение по реализации данного проекта, общей стоимостью 4,7 млрд рублей, было подписано главой ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым 30 марта в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».
Осуществление намеченных мероприятий позволит:
- обеспечить жителей Мезени и Лешуконья надежным электроснабжением по значительно более низким (относительно существующих в настоящее время) тарифам;
- снизить нагрузку на бюджет Архангельской области, связанную с компенсацией ПАО «Архангельская областная энергетическая компания» убытков от государственного регулирования тарифов на электроэнергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения в данных районах в объеме 330 млн рублей в год;
- снизить затраты, как областного бюджета, так и других собственников на ежегодную закупку и доставку дизельного топлива для электростанций районов;
- уменьшить антропогенное воздействие на экологию муниципальных районов за счет устранения выбросов вредных веществ в атмосферу при работе дизельных электростанций.
Как рассказал в ходе совещания главный инженер «Архэнерго» Николай Федотов, после детального изучения технической стороны вопроса энергетики предлагают следующий вариант реализации проекта:
Данная схема позволит включить Мезенский и Лешуконский районы Архангельской области в единую энергосистему региона и обеспечить потребителей надежным электроснабжением с возможностью резервирования линий в случае повреждения каких-либо участков сети вследствие нештатных рабочих режимов сети и сторонних воздействий.
Реализация проекта предполагает софинансирование из регионального бюджета и рассчитана на 4 года. Дополнительного роста конечных тарифов для потребителей Архангельской области не произойдет в связи с тем, что после реализации проекта в конечном тарифе не будет расходов на выработку электроэнергии на Мезенской ДЭС и ДЭС п.Каменка в объёме 460 млн. рублей ежегодно.
По результатам представленной презентации и бизнес-плана проект получил положительную оценку министерства ТЭК и ЖКХ региона и был поддержан членами комиссии. Принято решение о включении проекта «Организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов» в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.