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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС заменила более 4 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Курской области

ФСК ЕЭС заменила более 4 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Курской области

14 августа 2017, 10:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила более 4 тыс. фарфоровых изоляторов на линиях электропередачи Курской области в рамках ремонтной кампании. Наибольшие объемы работ выполнены на ЛЭП 330 кВ «Южная – Фрунзенская», осуществляющей перетоки мощности между Курской и Белгородской энергосистемами.

Для замены использованы стеклянные изоляторы, выполненные из специального закаленного стекла, чем обусловлена их высокая изолирующая способность, механическая прочность, химическая и термическая устойчивость.

Всего ФСК ЕЭС заменит на линиях электропередачи 220-750 кВ Центральной России порядка 13 тыс. изоляторов.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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