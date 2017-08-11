ФСК ЕЭС заменила более 4 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Курской области

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14 августа 2017, 10:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила более 4 тыс. фарфоровых изоляторов на линиях электропередачи Курской области в рамках ремонтной кампании. Наибольшие объемы работ выполнены на ЛЭП 330 кВ «Южная – Фрунзенская», осуществляющей перетоки мощности между Курской и Белгородской энергосистемами.
Для замены использованы стеклянные изоляторы, выполненные из специального закаленного стекла, чем обусловлена их высокая изолирующая способность, механическая прочность, химическая и термическая устойчивость.
Всего ФСК ЕЭС заменит на линиях электропередачи 220-750 кВ Центральной России порядка 13 тыс. изоляторов.