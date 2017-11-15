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Отраслевые новости: В мире

Google занялась термоядерным синтезом

Google занялась термоядерным синтезом

14 августа 2017, 15:05
Рубрика: В мире
Метки: Google

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Google Research совместно с энергетической компанией Tri Alpha Energy взялась за разработку нового компьютерного алгоритма, который должен значительно ускорить эксперименты с плазмой, сообщает The Guardian.

Tri Alpha Energy, получившая от Goldman Sachs и сооснователя Microsoft Пола Аллена более $500 млн инвестиций на строительство реактора термоядерного синтеза, работает над алгоритмом Optometrist, который поможет специалистам находить новые и лучшие решения комплексных проблем ядерного синтеза.

Физика этого процесса очень сложна — небольшие изменения могут повлечь за собой серьезные последствия. «Все это выходит за рамки нашего понимания даже с компьютерными мощностями Google», — говорит Тед Болц из научного подразделения Google. Поэтому ученые объединили усилия машинного обучения с наблюдениями, сделанными человеком, чтобы они вместе нашли правильное решение.

«Мы свели проблему к простой задаче: найти состояния плазмы, которые эксперты-физики считают интересными, и не сломать при этом машину, — говорит Болц. — Это классический пример сотрудничества человека и компьютера, которые порознь справляются хуже, чем сообща».

Эксперимент доказал, что таким образом вычислительный центр компании Tri Alpha работает гораздо быстрее, и вычисления, которые занимали месяцы, ускоряются до нескольких часов. Алгоритм открыл неожиданные способы управления плазмой, которые позволили ученым сократить потери энергии на 50% и добиться увеличения общей энергии плазмы, которая должна достичь критического порога, чтобы синтез произошел.

«На достижение подобных результатов без поддержки передовых вычислений уходят годы», — говорит Михл Биндербауер, президент и технический директор Tri Alpha Energy.

Недавно Tri Alpha сообщила о запуске нового реактора Norman, который способен работать при диапазоне температур от 50 до 70 миллионов градусов Цельсия. Объем плазмы, который он может удерживать, в 5 раз превышает возможности предыдущего реактора. В июне ученые получили с его помощью первую плазму.

Источник: Хайтек.

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