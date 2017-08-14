Интинская ТЭЦ успешно вышла из "изоляции"

Восьмого августа Интинская ТЭЦ впервые провела натурные испытания по пуску в работу с «нуля» от передвижной автономной электростанции (ПАЭС). Готовность оборудования и персонала быстро и уверенно справиться с блэкаутом оценивали эксперты из Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, Филиала АО «Системный оператор ЕЭС» – Коми регионального диспетчерского управления, аппарата управления Коми филиала «Т Плюс».



По сценарию, одновременный выход из строя воздушных линий электропередачи ВЛ-256 «Печорская ГРЭС – Инта» и ВЛ-273 «Инта – Воркута» привел к полному останову ТЭЦ. Чтобы поднять станцию «с нуля», персонал станции совместно с коллегами из «МРСК Северо-Запада» подготовил электрическую схему подачи напряжения от ПАЭС мощностью 2,5 МВт (принадлежит «Комиэнерго»), работающей на авиационном керосине. После того, как от ПАЭС на шины ЗРУ-35 кВ ИТЭЦ было подано напряжение, в работу включили станционное оборудование, необходимое для растопки котлоагрегата № 3. Следующим шагом стало включение турбогенератора № 1 и его синхронизация с ПАЭС. После того, как турбогенератор принял на себя необходимую нагрузку, внешний источник электроснабжения был отключен. В завершение турбоагрегат синхронизировался с энергосистемой Республики Коми. Все процессы прошли в штатном режиме и заняли в общей сложности 2 часа 9 минут.



Фактически для подъема станции оказалось достаточно 1 МВт ПАЭС. Это означает, что на случай чрезвычайных ситуаций Интинский энергоузел обладает значительным запасом мощности.



- Натурные испытания показали, что фактическое состояние оборудования ИТЭЦ способно обеспечить его устойчивую работу в изолированном режиме, а персонал готов при необходимости в нормативные сроки обеспечить подъем станции «с нуля», - комментирует руководитель испытаний, технический директор Интинской ТЭЦ Владимир Трикур. – Взаимодействие с коллегами из «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» и другими участниками процесса энергоснабжения отлажено и нареканий не вызывает.

Все эксперты оценили результаты испытаний как успешные.



Натурные испытания по развороту «с нуля» от автономного источника энергоснабжения стали одним из основных мероприятий по подготовке Интинской ТЭЦ к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об их важном значении было заявлено на совещании, посвященном вопросам безопасности энергоснабжения Воркутинского и Интинского энергорайонов, прошедшем 19 июля в Воркуте под председательством заместителя министра энергетики России А.В. Черезова.