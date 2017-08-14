Инвесторам предложат электротехнику

Как сообщает “Ъ”, на стагнирующем в последние годы рынке энергетического машиностроения и энергоинжиниринга может пройти IPO: разместить до 16% акций и привлечь до 1 млрд руб. намерено ПАО «Европейская электротехника» (ЕЭ). Ряд ключевых игроков сектора столкнулись с серьезными проблемами или вообще ушли из бизнеса из-за сокращения заказов энергетиков. Но ЕЭ обещает резко увеличить портфель заказов и создавать новые производства, ориентируясь на поставки оборудования нефтегазовой и атомной отраслям.



ПАО «Европейская электротехника» (занимается производством электроборудования и энергоинжинирингом) планирует в начале сентября провести IPO на Московской бирже, рассказали “Ъ” в компании. По словам ее гендиректора и совладельца Ильи Каленкова, ожидаемый объем привлеченных средств — до 1 млрд руб.(возможно, 600–700 млн руб.), потенциальные инвесторы — инвестфонды и «компании, давно знакомые с бизнесом ЕЭ». Компания намерена разместить до 16% акций, стартовая цена — 10 руб. за штуку (это ниже независимой оценки в 11,04 руб. за акцию или 6,8 млрд руб. за всю компанию).



ЕЭ существует с 2004 года, сейчас преобразовалась в ПАО и 7 августа получила листинг на Московской бирже. Текущие паритетные собственники ЕЭ — Илья Каленков и Сергей Дубенок. Основная деятельность — производство, проектирование и монтаж энергоборудования для промпредприятий. Выручка по МСФО за 2016 год — 3,17 млрд руб., чистая прибыль — 58 млн руб.



В этом секторе IPO бывают редко. Как отмечает Наталья Порохова из АКРА, в РФ он падает из-за снижения строительства генерации и в меньшей степени сетей, поэтому многие компании переживают не лучшие времена. Энергомашиностроение в РФ ориентировалось на инвестпрограммы энергетиков, которые сокращаются. В итоге у лидеров рынка возникли серьезные проблемы: в конце 2016 года признано банкротом ОАО «Группа E4» (бенефициар — министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов), серьезные проблемы были у «Энергостройинвест-Холдинга», французская Schneider Electric остановила инвестиции в завод трансформаторов в Самаре, оценивавшиеся в 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 июля). Сейчас банкротится некогда крупнейшее энергоинжиниринговое ОАО «ВО “Технопромэкспорт”» «Ростеха».



В ЕЭ не оспаривают тенденцию, называя основными заказчиками нефтегазовый и атомный секторы: «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, «Запсибнефтехим» СИБУРа. Решение пойти на IPO в ЕЭ объясняют резким ростом бизнеса: по прогнозу, выручка компании должна увеличиться в этом году до 4,6 млрд руб., в 2018 году — до 6,6 млрд руб., прибыль — до 297 млн руб. и 394 млн руб. соответственно.



Пятилетний портфель заказов в ЕЭ оценили в 36,3 млрд руб., прогнозную выручку в этот период — в 41,9 млрд руб. ЕЭ за два последних года создала производство подстанций, до этого — электрощитов, говорят в компании, производственная база дала количественный скачок в выручке и маржинальности, под это и привлекаются деньги. Господин Каленков поясняет, что «госкомпании не дают авансов и расплачиваются после сдачи объектов, что потребовало пополнения средств». ЕЭ, по его словам, также нужны деньги на операционные офисы на крупных проектах и производство кабеленесущих систем. Илья Каленков добавляет, что публичная компания «понятнее» для западных заказчиков, с которыми работает ЕЭ,— таких как Linde и Technimont.



Выход на IPO — нетипичный способ привлечения средств, говорит Наталья Порохова, хотя это и может быть дешевле привлечения кредита (впрочем, само IPO также дорогостоящее мероприятие). Тем не менее компании в отрасли обычно покрывают кассовые разрывы за счет краткосрочных кредитов, и размещение может быть обоснованным — например, в случае сильного расширения бизнеса, полагает госпожа Порохова. Впрочем, по словам Ильи Каленкова, текущие ставки по кредитам в ЕЭ считают слишком высокими.



Источник: Коммерсант.

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