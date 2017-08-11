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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запустил производство силового кабеля с гибкой жилой

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно освоил серийное производство силового кабеля с медной гибкой жилой и с использованием композиций на основе термоэластопластов.

Гибкие кабели незаменимы, если условия прокладки и эксплуатации подразумевают значительный радиус изгиба или постоянные перегибы -  изгибы с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 750С.
Гибкость кабелю обеспечивает высокий класс гибкости токопроводящих жил (5 класс по ГОСТ22783-77) и характеристики материала изоляции и оболочки.

По ряду технических и эксплуатационных характеристик кабели обладают рядом преимуществ:

  • Улучшение показателей озоно- и ультрафиолетовой стойкости;
  • Расширенный температурный интервал работоспособности от -600С до + 500С (для кабелей КГ  интервал от -500С до +500С);

Уважаемые коллеги, уже сегодня Вы можете оформить заказ на производство силового кабеля с медной гибкой жилой на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ.

Главным приоритетом в работе завода было и остается высокое качество выпускаемой продукции и соблюдение поставленных сроков выпуска.

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Подробности уточняйте у менеджеров
по тел. 8 (800) 707 66 70 или  по почте sale@expert-cable.ru!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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