Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запустил производство силового кабеля с гибкой жилой

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14 августа 2017, 10:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно освоил серийное производство силового кабеля с медной гибкой жилой и с использованием композиций на основе термоэластопластов.
Гибкие кабели незаменимы, если условия прокладки и эксплуатации подразумевают значительный радиус изгиба или постоянные перегибы - изгибы с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 750С.
Гибкость кабелю обеспечивает высокий класс гибкости токопроводящих жил (5 класс по ГОСТ22783-77) и характеристики материала изоляции и оболочки.
По ряду технических и эксплуатационных характеристик кабели обладают рядом преимуществ:
Уважаемые коллеги, уже сегодня Вы можете оформить заказ на производство силового кабеля с медной гибкой жилой на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ.
Главным приоритетом в работе завода было и остается высокое качество выпускаемой продукции и соблюдение поставленных сроков выпуска.
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