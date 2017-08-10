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Пресс-релизы

"Красный котельщик" продолжает модернизацию производства

Красный котельщик продолжает модернизацию производства

14 августа 2017, 14:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ), входящем в состав компании «Силовые машины», реализован проект по капитальному ремонту горизонтально-расточного станка модели 2Е656Р. Восстановление его норм точности привело к повышению качества обработки изделий, а программирование основных операций увеличило производительность.

Данное оборудование позволяет выполнять механическую обработку торцов коллекторов, производить сверловку, расточку и зенкерование отверстий коллекторной трубы под сварку штуцеров.

Капитальный ремонт станка, востребованного на таганрогском предприятии, позволил восстановить его геометрические параметры, оснастить новой системой импульсной смазки, современным электрооборудованием и устройством цифровой индикации, а также установить новый подвесной пульт управления с гравированной панелью.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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