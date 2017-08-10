"Красный котельщик" продолжает модернизацию производства

Назад в неопределенность:
14 августа 2017, 14:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ), входящем в состав компании «Силовые машины», реализован проект по капитальному ремонту горизонтально-расточного станка модели 2Е656Р. Восстановление его норм точности привело к повышению качества обработки изделий, а программирование основных операций увеличило производительность.
Данное оборудование позволяет выполнять механическую обработку торцов коллекторов, производить сверловку, расточку и зенкерование отверстий коллекторной трубы под сварку штуцеров.
Капитальный ремонт станка, востребованного на таганрогском предприятии, позволил восстановить его геометрические параметры, оснастить новой системой импульсной смазки, современным электрооборудованием и устройством цифровой индикации, а также установить новый подвесной пульт управления с гравированной панелью.