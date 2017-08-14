МЭА понизило прогноз по cпросу на нефть в мире на 2017-2018 гг

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные доклада МЭА за август.



Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч баррелей в день - до 99 миллионов баррелей в день. Таким образом, рост спроса на нефть в 2018 году в годовом выражении составит 1,4 миллиона баррелей в день.



В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК в 2018 году - на 100 тысяч баррелей в день, до 59,6 миллиона баррелей в день.



Спрос на нефть ОПЕК, по оценке МЭА, в 2017 году составит 32,6 миллиона баррелей в день (в июльском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 32,9 миллиона баррелей в день). В 2018 году спрос на нефть картеля снизится до 32,4 миллиона баррелей в день против июльского прогноза в 32,8 миллиона баррелей в день.

Источник: ПРАЙМ.