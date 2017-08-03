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"МКФ" прошло аудит системы менеджмента качества предприятия

Москабельмет, Москабель-Фуджикура

Москабельмет, Москабель-Фуджикура

По результатам аудита деятельность предприятия в области проектирования, разработки и производства волоконно-оптических кабелей признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и обновлены международные сертификаты IQNet и AFNOR Certification, подтверждающие соответствие Системы менеджмента качества АО «МКФ» стандарту ISO 9001:2015.

Также на заводе «Москабель-Фуджикура» органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «Инфосерт» проведен ресертификационный аудит СМК в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Соответствие СМК нашего предприятия подтверждено сертификатом РОСС RU.ФК07.К00159, действующим до 29.06.2018. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества АО «МКФ» распространяется на разработку и производство волоконно-оптических кабелей связи и соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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