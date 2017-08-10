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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК обнаружила в столичном регионе почти 1700 случаев несанкционированного энергопотребления

МОЭСК обнаружила в столичном регионе почти 1700 случаев несанкционированного энергопотребления

14 августа 2017, 16:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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 Почти 1700 случаев незаконного пользования электроэнергией обнаружили специалисты Московской объединенной электросетевой компании (входит в ГК «Россети») за первое полугодие 2017 года. Выявление хищения энергоресурсов проходит в рамках специальной акции компании «Честный киловатт».

За шесть месяцев 2017 года энергетики МОЭСК составили более 1370 актов о неучтенном потреблении при выявлении безучетного потребления электрической энергии. По самым скромным  оценкам объем электроэнергии, потребленной с нарушениями правил учета, превысил 532 млн кВтч. Такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы обеспечить электроснабжение Подольского района в течение года.

Еще 319 актов были составлены в отношении потребителей, пользующихся электрической энергией в отсутствии договора энергоснабжения. В этом случае электропотребление считается бездоговорным. Согласно актам, его объем превысил 360 млн кВтч общей стоимостью несколько сотен миллионов рублей.

При обнаружении несанкционированного потребления электрической энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012, виновник получает внушительный счет на оплату незаконно потребленных киловатт, стоимость которых по методике, прописанной в постановлении, существенно превосходит стоимость законно потребленного электричества. Кроме того, недобросовестные потребители, вмешиваясь в работу энергосистемы и энергоучета, создают риски снижения качества электроснабжения своих добросовестных соседей.

Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49

Компания: ПАО "МОЭСК"
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