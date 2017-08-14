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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья: долги за услуги по передаче электроэнергии грозят организациям крупными штрафами, а их руководству – дисквалификацией

МРСК Центра и Приволжья: долги за услуги по передаче электроэнергии грозят организациям крупными штрафами, а их руководству – дисквалификацией

14 августа 2017, 11:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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По итогам первого полугодия объем просроченной дебиторской задолженности перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья», накопленный потребителями услуг по передаче электроэнергии, составил 13 млрд руб.

Наиболее действенными мерами для укрепления финансовой дисциплины остаются претензионно-исковая работа и последующие исполнительные мероприятия, проводимые сотрудниками энергокомпании совместно с Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями.

По состоянию на 1 июля в судебном производстве находились 373 дела о взыскании задолженности по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на сумму 13,9 млрд. рублей, из них 5,5 млрд. руб. были выплачены до вынесения решения судом. Энергетиками получены исполнительные листы еще на 1,6 млрд рублей. Кроме того, за 6 месяцев должники оплатили более 300 млн рублей неустойки, взысканной с них в судебном порядке.

Энергетики напоминают, что согласно российскому законодательству организациям-неплательщикам может угрожать полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству - дисквалификация и даже уголовное преследование. Для энергосбытовых компаний формирование долгов чревато потерей статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии, как это произошло с ПАО «Владимирэнергосбыт», имевшим по данным на 30 июня 2017 года задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед сетевой компанией в размере 1,4 млрд. рублей.

Вопрос взыскания дебиторской задолженности крайне важен с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, направляются в первую очередь на строительство, модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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