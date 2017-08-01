На Первомайской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершен капитальный ремонт турбины

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14 августа 2017, 11:19
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
На Первомайской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт паровой турбины парогазовой установки. В ходе работ выполнен ремонт проточной части, концевых и диафрагменных уплотнений, подшипников, маслонасосов, конденсатных насосов, подогревателей сетевой воды. Кроме того, проведен ремонт арматуры трубопроводов и тепловой изоляции оборудования.
— Плановый ремонт основного оборудования ТЭЦ, в зоне энергоснабжения которой проживает свыше полумиллиона человек и расположены крупные промышленные предприятия, позволит повысить надежность поставок электричества и тепла. На всем производственном комплексе электростанции сейчас полным ходом идет летняя ремонтная кампания, — отметил директор Первомайской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Геннадий Кравцан.
Ремонтная программа ПАО «ТГК-1» направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.