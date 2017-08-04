ООО "Башкирэнерго" завершило капремонт подстанции 110 кВ "Уязы-Башево" на юго-западе Башкирии

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14 августа 2017, 14:39
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
В июле-августе 2017 года ООО «Башкирэнерго» провело капремонт электротехнического оборудования на ПС 110/35/10 кВ «Уязы-Башево» в Миякинском районе республики. Были капитально отремонтированы два масляных выключателя 110 кВ, 7 масляных выключателей 35 кВ, 6 разъединителей 110 кВ, 18 разъединителей 35 кВ, 14 разъединителей 10 кВ. Также проведен текущий ремонт 12 вакуумных выключателей 10 кВ.
Помимо этого, на подстанции проведен капремонт здания КРУН 10 кВ, включая покраску, утепление, обогрев и освещение энергообъекта.
Работа по капремонту на подстанции стартовала в 2015-2016 годах, когда электросетевики выполнили капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 и 10 кВ, а также обновили ограждение по периметру энергообъекта.
В перспективе ожидается замена 7 масляных выключателей 35 кВ на элегазовые.
В классе напряжения 110 кВ ПС «Уязы-Башево» обеспечивает транзит электроэнергии в юго-западном регионе Башкирии, связывая подстанцию 220 кВ «Ашкадар» и узловую подстанцию 110 кВ «Шкапово». В классе напряжения 35 кВ ПС «Уязы-Башево» питает подстанции 35/10 кВ «Новый мир» и «Качеганово». И в классе напряжения 10 кВ подстанция обслуживает более половины населения и производственных предприятий Миякинского района республики.