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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Орелэнерго в первом полугодии заключило больше трехсот договоров на оказание услуги "Сопровождение ТП"

Орелэнерго в первом полугодии заключило больше трехсот договоров на оказание услуги Сопровождение ТП

14 августа 2017, 10:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» продолжает развивать дополнительные услуги. Одним из наиболее популярных новых сервисов является «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).  В первом полугодии  2017 года  специалисты Орелэнерго приняли 305 заявок на его предоставление.  Всего в первом полугодии заключено 329 договоров на «Сопровождение ТП», 106 из которых уже исполнены.

Одна из главных целей услуги «Сопровождение ТП» - сокращение сроков техприсоединения для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках нее специалисты Орелэнерго берут на себя выполнение всего комплекса работ, относящихся к компетенции клиента: оформление документов, составление проектной документации, монтаж прибора учета, наружного ввода и контура заземления, измерение сопротивления заземления и т.д.

Заказывая услугу «Сопровождение ТП» у Орелэнерго, потребители имеют возможность значительно сэкономить личное время, и гарантированно получают качественную и профессионально выполненную работу.

В настоящее время, помимо «Сопровождения ТП», Орелэнерго предлагает потребителям еще ряд дополнительных сервисов: установку и замену прибора учета, ремонт и техобслуживание энергообъектов, организацию систем наружного освещения, проектирование и строительство энергообъектов.

По всем вопросам, касающимся дополнительных услуг филиала, жители Орловской области могут обращаться на прямую линию энергетиков:  8-800-50-50-115, или 13-50 (звонок бесплатный), в ближайший район электрических сетей, а также в Центр обслуживания потребителей, находящийся по адресу: г. Орел, ул. Советская, 15. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"
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