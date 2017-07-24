Орелэнерго в первом полугодии заключило больше трехсот договоров на оказание услуги "Сопровождение ТП"

Назад в неопределенность:
14 августа 2017, 10:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» продолжает развивать дополнительные услуги. Одним из наиболее популярных новых сервисов является «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). В первом полугодии 2017 года специалисты Орелэнерго приняли 305 заявок на его предоставление. Всего в первом полугодии заключено 329 договоров на «Сопровождение ТП», 106 из которых уже исполнены.
Одна из главных целей услуги «Сопровождение ТП» - сокращение сроков техприсоединения для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках нее специалисты Орелэнерго берут на себя выполнение всего комплекса работ, относящихся к компетенции клиента: оформление документов, составление проектной документации, монтаж прибора учета, наружного ввода и контура заземления, измерение сопротивления заземления и т.д.
Заказывая услугу «Сопровождение ТП» у Орелэнерго, потребители имеют возможность значительно сэкономить личное время, и гарантированно получают качественную и профессионально выполненную работу.
В настоящее время, помимо «Сопровождения ТП», Орелэнерго предлагает потребителям еще ряд дополнительных сервисов: установку и замену прибора учета, ремонт и техобслуживание энергообъектов, организацию систем наружного освещения, проектирование и строительство энергообъектов.
По всем вопросам, касающимся дополнительных услуг филиала, жители Орловской области могут обращаться на прямую линию энергетиков: 8-800-50-50-115, или 13-50 (звонок бесплатный), в ближайший район электрических сетей, а также в Центр обслуживания потребителей, находящийся по адресу: г. Орел, ул. Советская, 15.