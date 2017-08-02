Прибыль ПАО "МОЭК" за I полугодие 2017 года по МСФО выросла на 35,9%

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14 августа 2017, 16:49
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК
ПАО «МОЭК» публикует промежуточную консолидированную неаудированную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
|
Основные показатели Отчета о совокупном доходе
|
6 мес. 2016
|
6 мес. 2017
|
Выручка
|
70 504
|
79 991
|
Операционные расходы
|
(62 835)
|
(71 880)
|
EBITDA
|
14 118
|
14 729
|
Износ и амортизация
|
(6 449)
|
(6 618)
|
Операционная прибыль
|
7 669
|
8 111
|
Прибыль за период
|
5 731
|
7 790
Выручка составила 79 млрд 991 млн рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным показателем за I полугодие 2016 года на 13,5%. Увеличение выручки произошло в основном в связи с ростом объема реализации тепловой энергии в результате осуществления ПАО «МОЭК» полномочий единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в городе Москве, а также более продолжительным отопительным периодом.
Этот же фактор, в основном, привел к росту операционных расходов Компании на 14,4%, которые составили 71 млрд 880 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 4,3% – до 14 млрд 729 млн рублей.
Прибыль ПАО «МОЭК» по МСФО в отчетном периоде составила 7 млрд 790 млн рублей, что выше аналогичного показателя за I полугодие 2016 года на 35,9%.