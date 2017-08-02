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Отраслевые новости: Энергетика

Прибыль ПАО "МОЭК" за I полугодие 2017 года по МСФО выросла на 35,9%

Прибыль ПАО МОЭК за I полугодие 2017 года по МСФО выросла на 35,9%

14 августа 2017, 16:49
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО «МОЭК» публикует промежуточную консолидированную неаудированную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные показатели Отчета о совокупном доходе
(млн руб.)

6 мес. 2016 

6 мес. 2017

Выручка

70 504

79 991

Операционные расходы

(62 835)

(71 880)

EBITDA

14 118

14 729

Износ и амортизация

(6 449)

(6 618)

Операционная прибыль

7 669

8 111

Прибыль за период

5 731

7 790

Выручка составила 79 млрд 991 млн рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным показателем за I полугодие 2016 года на 13,5%. Увеличение выручки произошло в основном в связи с ростом объема реализации тепловой энергии в результате осуществления ПАО «МОЭК» полномочий единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в городе Москве, а также более продолжительным отопительным периодом.

Этот же фактор, в основном, привел к росту операционных расходов Компании на 14,4%, которые составили 71 млрд 880 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 4,3% – до 14 млрд 729 млн рублей.

Прибыль ПАО «МОЭК» по МСФО в отчетном периоде составила 7 млрд 790 млн рублей, что выше аналогичного показателя за I полугодие 2016 года на 35,9%.

Компания: ПАО "МОЭК"

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