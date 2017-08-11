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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Проблема задолженности за услуги по передаче электроэнергии в Чувашии остается актуальной

Проблема задолженности за услуги по передаче электроэнергии в Чувашии остается актуальной

14 августа 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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Задолженность гарантирующего поставщика на территории Чувашской Республики - АО «Чувашская энергосбытовая компания» -  за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») практически не сокращается с начала 2017 года.

Так, по состоянию на 01.01.2017 г. просроченная задолженность составляла 834,1 млн. руб. В настоящий момент она составляет 843,0 млн. руб. Таким образом, со стороны АО «Чувашская энергосбытовая компания» не производится погашение накопленной просроченной задолженности, а только осуществляются платежи в размере объемов текущего начисления стоимости услуг по передаче электроэнергии. 

Единственным способом взыскания просроченной задолженности по-прежнему остается претензионно-исковая работа, однако сроки получения финансовых средств от должника при этом весьма длительны.  Сама «Чувашская энергосбытовая компания» не предпринимает результативных действий по погашению просроченной задолженности, не предлагает электросетевой компании никаких вариантов выплаты долга. Подобная пассивная позиция совершенно недопустима для гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Чувашской Республики.

Кроме гарантирующего поставщика, на настоящий момент продолжают сохранять или наращивать задолженность и смежные сетевые организации: ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» (5,2 млн. руб. за период с января 2017 г.), МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарск» (6,5 млн. руб. за июнь 2017 г.), ООО «Энергоактив» (1,3 млн. руб. за май-июнь 2017 г.).

Недоплата потребителей услуг по передаче электроэнергии становится критичной в период массового проведения работ по подготовке электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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