Производство свободно наложенного оптического модуля с оптимальной воспроизводимостью параметров

К производству свободно наложенного трубчатого модуля предъявляются определённые обязательные требования. Этот процесс должен быть высокоточным, быстрым и идеально подходящим для изготовления широкого диапазона продуктов: «сухих» трубчатых модулей, трубчатых модулей с гидрофобным заполнителем (гелем), микротрубчатых модулей или пучков волокон в мягком буферном слое.

Компания Rosendahl Nextrom GmbH (Австрия), объединив потребности потребителей со своими собственными представлениями, создала совершенно новую конструкцию технологической линии. Стабильность качества получаемого продукта была одной из основных целей при усовершенствовании линии. Эта цель была достигнута с помощью систем измерения нескольких параметров процесса в режиме online. Как свидетельствует тенденция развития производства и использования трубчатых модулей, всё большим спросом пользуются продукты малого размера, для которых, в свою очередь, требуется меньшая толщина стенок. При производстве трубчатых модулей с толщиной стенок от 0,15 до 0,3 мм новая технологическая линия вполне соответствует поставленным целям. Даже при скоростях линии до 1000 м/мин. изделие сохраняет свою форму и требуемые свойства.

Разработанная компанией экструзионная головка с линейным управлением хода оптимизирована для линий наложения вторичного покрытия и пригодна для производства как «сухих», так и трубчатых модулей с заполнителями в виде гелей. Усовершенствованная модель тягового устройства, снабжённая захватами, помогает минимизировать избыточную длину волокна / усадку трубки после экструзии во время производственного процесса. Это устройство является одним из критических компонентов линии, помогающее производить устойчивый к воздействию температурных факторов и пригодных для хранения продукт при высокой производительности линии. Усовершенствованная линия производства свободно наложенных трубчатых модулей отличается, кроме того, от остальных линий тем, что она занимает мало места.

Благодаря новой конструкции короткой охлаждающей ванны и усовершенствованной направляющей системе линия имеет длину не более 30 метров. Это означает значительную экономию пространства при сохранении высоких эксплуатационных качеств линии. Компания также оснастила новую линию устройством резки оптического волокна, функцией перемотки и сдвоенным приёмным устройством для автоматической смены катушек.

Существенным преимуществом также является опция мониторинга избыточной длины волокна в режиме online. Это позволяет иметь быструю обратную связь и немедленно реагировать на возможные отклонения параметров во время производства трубчатых оптических модулей со свободной укладкой волокон. Компания Rosendahl также поставляет автономную систему для измерения избыточной длины волокна в режиме offline.