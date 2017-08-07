"Ростелеком" перевел поселок Майский Хабаровского края на "оптическую" связь

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14 августа 2017, 16:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» завершил строительство оптических линий связи в поселке Майский Хабаровского края. Современные телекоммуникационные услуги по технологии MetroEthernet («оптика в дом») стали доступны почти 500 семьям населенного пункта.
Жители поселка могут подключить безлимитный интернет на скорости до 10 Мбит/с, «Интерактивное телевидение», которое включает более 200 каналов, и цифровую телефонию.
При подаче заявки на подключение интернета до 15 сентября новый абонент может присоединиться к акции «Играй по промо-цене». В рамках которой клиенты получают скидку более 15% на абонентскую плату до конца сентября.
В тариф включен премиум-аккаунт в онлайн-играх «WORLD OF TANKS» и «WORLD OF WARSHIPS», а также эксклюзивный премиум Танк Т-44-100 (Р) и премиум крейсер «Адмирал Макаров» с экипажем в полной боевой готовности. Также участники акции могут взять ТВ-приставки для «Интерактивного телевидения», маршрутизаторы и модемы для «Домашнего интернета» в аренду всего за 1 рубль в месяц. После года использования оборудование можно будет выкупить по специальной льготной стоимости.
Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»: «На протяжении уже нескольких лет мы ведем активную работу по замене обычных кабелей на волоконно-оптические на всей территории Хабаровского края. Наша работа по развитию инфраструктуры и усовершенствованию сервиса направлена на то, чтобы каждый клиент легко решал свои задачи с помощью доступных и качественных продуктов и услуг».
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