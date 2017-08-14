Состоялось совещание по перспективам развития промышленности Республики Крым

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14 августа 2017, 09:27
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в выездном совещании Правительства Российской Федерации «О состоянии и перспективах развития организаций промышленности Республики Крым и города Севастополя».
В своём вступительном слове Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил участникам совещания, что подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019–2020 годов по Республике Крым и городу Севастополю. Согласно документу, до 2020 года в регионе должны быть закончены работы по электрификации на переменном токе участка «станция Тамань-Пассажирская – транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой» с ответвлением на Феодосию, а также участка «станция Тамань-Пассажирская – транспортный переход через Керченский пролив – Багерово».
Глава кабинета Министров также призвал развивать на полуострове перспективные направления в промышленности. «Можно производить оборудование для проектов по модернизации электросетевой инфраструктуры и Севастополя, и в целом полуострова, заниматься построением интеллектуальной энергосистемы нового поколения в рамках программы «Энерджинет», которой мы занимаемся по всей стране», - отметил Дмитрий Медведев.
Участники совещания также обсудили вопрос строительства генерации на полуострове. Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что возведение энергообъектов идёт по графику. «Реализация проекта необходима для бесперебойного снабжения электроэнергией полуострова. Недавняя авария показала, что наши усилия абсолютно оправданны, и мы должны построить здесь независимую электрогенерацию, чтобы избежать каких-либо проблем», - отметил Аркадий Дворкович.