Суд подтвердил незаконность договора, который предлагали заключить с МРСК Северо-Запада гарантирующие поставщики группы компаний АО "Межрегионсоюзэнерго"

27 июля 2017 года арбитражный суд в третий раз подтвердил незаконность договора, предложенного АО «Межрегионсоюзэнерго» - управляющей компанией ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» к заключению ПАО «МРСК Северо-Запада».



Напомним, что в конце 2015 года АО «Межрегионсоюзэнерго» уведомило электросетевую компанию о расторжении действовавших с 2008 года в Архангельской и Вологодской областях договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, предложив «свой» договор, в котором, как установлено арбитражными судами трех инстанций, освободило себя от оплаты услуг по передаче электрической энергии, возложив эту обязанность на конечных потребителей.



МРСК Северо-Запада отказалось от заключения незаконного договора, в связи с чем АО «Межрегионсоюзэнерго» обратилось в суд о понуждении сетевой компании к заключению договора на своих условиях. К делу привлечен гарантирующий поставщик ПАО «Архэнергосбыт».



Суды тщательно исследовали условия договора, представленного АО «Межрегионсоюзэнерго» и ПАО «Архэнергосбыт» под видом публичного договора оказания услуг по передаче электрической энергии (и, следовательно, обязательного к заключению сетевой компанией), и установили явное противоречие его условий действующему законодательству. Суд кассационной инстанции расценил требование гарантирующих поставщиков как не свидетельствующие о добросовестном поведении АО «Межрегионсоюзэнерго» и ПАО «Архэнергосбыт», которые, как профессиональные участники рынка электроэнергетики обязаны действовать добросовестно при составлении проекта договора.



Снимая с себя ответственность перед конечными потребителями Архангельской и Вологодских областей за надлежащее исполнение договора оказания услуг по передаче электрической энергии, ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт», в силу закона и имеющегося статуса гарантирующих поставщиков обязанные выступать гарантом перед конечными потребителями, отвели себе роль посредников по передаче денежных средств за вознаграждение.



Учитывая, что долг ПАО «Архэнергосбыт» перед МРСК Северо-Запада на 1 августа 2017 составил 3,7 млрд рублей, а отвлечение денежных средств потребителей Архангельской области на иные цели установлено в рамках проверки деятельности ПАО «Архэнергосбыт» со стороны МВД России с участием Росфинмониторинга, судьба денежных средств потребителей региона остается неизвестной. Так, согласно финансовой отчетности гарантирующего поставщика за 2016 год выручка ПАО «Архэнергосбыт», полученная от потребителей региона составила 13,6 млрд рублей. При этом, по состоянию на март 2017 года денежные средства на счетах гарантирующего поставщика и иные денежные эквиваленты составили 6,5 млн рублей. С вопросом, куда уходят деньги потребителей будут разбираться правоохранительные органы.



МРСК Северо-Запада, в свою очередь, продолжает выполнять свои обязательства перед потребителями и обеспечивает бесперебойную передачу электрической энергии. Это происходит на фоне серьезных трудностей, которые искусственно создаются в Архангельской и Вологодской областях компаниями, находящимися под управлением АО «Межрегионсоюзэнерго», что отмечено судом кассационной инстанции.



МРСК Северо-Запада в судебном порядке инициировала заключение с ПАО «Архэнергосбыт» публичного договора оказания услуг по передаче электрической энергии на 2017 год, который соответствует требованиям закона.