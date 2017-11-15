Светильники "Росэлектроники" пройдут испытание холодом

Алюминий возвращается в дома
14 августа 2017, 09:45
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Томская компания «Газпромнефть-Восток» продлила сроки опытно-промышленных испытаний уличных светильников холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех до января 2018 года. Предприятие намерено эксплуатировать аппаратуру в максимальном диапазоне температур окружающего воздуха.
Светильники мощностью 500 Вт смонтированы на объекте заказчика «Кустовая площадка №1 Южно-Табаганского месторождения», где абсолютный минимум температуры воздуха зимой составляет –50 °С.
В то же время уполномоченный оператор ГК «Автодор» планирует завершить испытания светильников «Росэлектроники» на участке федеральной трассы М4 «Дон» в октябре 2017 года. В ходе тестовой работы проводится ежедневный контроль светильников мощностью 150 Вт, составляется ежемесячная сводка.
Напомним, ГК «Автодор» и ООО «Газпромнефть-Восток» проводят испытания светильников серии SLED-Street, разработанных томским предприятием холдинга – НИИ полупроводниковых приборов. Аппаратура серии SLED-Street выпускается в диапазоне мощностей от 40 до 150 Вт и световым потоком 4-15 тыс. Лм. Серия разработана на базе светодиодов собственного производства НИИПП со световыми потоками 120-140 Лм и в оригинальном корпусе, изготавливаемом методом экструзии. Форма корпуса предотвращает налипание снега и оседания пыли, что обеспечивает стабильный коэффициент теплопередачи.
Прибор мощностью 500 Вт был разработан специально для освещения крупных площадей, таких как складские помещения, самолетные ангары, судовые верфи, сборочные самолетостроительные помещения и другие площади с высотой потолков выше 20 метров. Световой поток изделия — 55 тыс. Лм. При этом светильник выполнен в едином для всей серии корпусе, демонстрируя уникальное соотношение светового потока и массогабаритных показателей.