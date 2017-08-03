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Отраслевые новости: Россия

Утверждены требования к проектированию сетей электросвязи

Утверждены требования к проектированию сетей электросвязи

14 августа 2017, 11:26
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской сообщает об утверждении требований к проектированию сетей электросвязи. Соответствующий приказ также устанавливает требования к составу и содержанию технического проекта сети электросвязи. Установленные требования направлены на систематизацию проектной деятельности в области связи и позволят усовершенствовать нормативно-правовую базу российской отрасли связи.

Согласно приказу проектирование сетей электросвязи должно осуществляться на основании утвержденной проектной документации, которая разрабатывается с учетом технических и технологических решений, обеспечивающих целостность, устойчивость функционирования и безопасность сети связи общего пользования, а также при выполнении иных требований законодательства в области связи. Требования распространяются на проектирование стратегически важных сетей и фрагментов сетей электросвязи: междугородной и международной телефонной связи; фиксированной зоновой телефонной связи; местной телефонной связи емкостью 3000 номеров и выше; подвижной радиосвязи, за исключением базовых станций, ретрансляторов и контроллеров базовых станций сетей подвижной радиосвязи; подвижной спутниковой радиосвязи; передачи данных проектной скоростью от 10 Гбит/с и выше; сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, за исключением распределительных систем кабельного телевизионного вещания емкостью до 2500 абонентских подключений; систем распределения программ телевидения (MMDS); узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; телевизионных и радиовещательных передающих станций всех типов мощностью 500 Вт и выше. Требования к проектированию не распространяются на абонентские линии и сооружения связи, включая линейно-кабельные сооружения.

Приказом также устанавливаются требования к содержанию и форме проектной документации. Ее могут подготовить как сами операторы связи, так и привлеченные проектные организации, при этом на оператора связи возлагается обязанность по проверке соответствия проектной документации требованиям приказа.

Напомним, в рамках системной работы Минкомсвязи России по совершенствованию нормативно-правовой базы отечественной отрасли связи 1 января 2015 года вступили в силу новые требования к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию. Это позволило перейти к уведомительному порядку ввода в эксплуатацию всех сетей связи и значительному упрощению схемы ввода сети электросвязи в эксплуатацию.

С текстом приказа «Об утверждении требований к проектированию сетей электросвязи» можно ознакомиться на сайте Минкомсвязи России.

Компания: Минкомсвязь России

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