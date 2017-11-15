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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Южные электрические сети "Кировэнерго" отремонтировали более 850 км линии электропередачи

Южные электрические сети Кировэнерго отремонтировали более 850 км линии электропередачи

14 августа 2017, 10:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП

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В производственном отделении «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

Благодаря плановой реализации производственной программы повышена надежность электроснабжения потребителей южной части региона. В частности, в Куменском районе произведён ремонт подстанции 35/10 кВ «Вожгалы», от которой зависит электроснабжение сельхозпредприятий «Красный Октябрь» и «Красное Знамя». На этом центре питания отремонтированы оба силовых трансформатора, проведен капитальный ремонт семи масляных выключателей 10 кВ, четырех масляных выключателей 35 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ и семи разъединителей 35 кВ.

В Кирово-Чепецком районе Кировской области произведен ремонт подстанции 110/10 кВ «Перекоп», что положительно скажется на качестве электроснабжения агрофирмы «Двуречье», а также населенного пункта с. Фатеево.

Кроме того, энергетики выполнили ремонт подстанций: «Зониха» 35/10 кВ, «Каринторф» 35/6 кВ, «Порез» 35/10 кВ, а также 265 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

Всего за 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 850 км линий электропередачи различных классов напряжения. Из них свыше 735 км ВЛ 10-0,4 кВ, и 115 км ВЛ 35-110 кВ.

Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия на поросль и падения деревьев на провода расчищено свыше 301 га трасс ВЛ.

Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Кировэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Кировской области.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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