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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Ленэнерго" завершился четвертый сезон студенческих отрядов

В Ленэнерго завершился четвертый сезон студенческих отрядов

14 августа 2017, 17:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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В течение полутора месяцев 160 студентов со всей России работали в студенческих отрядах ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). 11 августа четвертый сезон студенческих отрядов завершился. Торжественная церемония закрытия и подведение итогов прошли в учебном комплексе «Ленэнерго» в Терволово.

В 8 студотрядах «Ленэнерго» в этом году – 160 студентов второго-четвертого курсов вузов-партнеров компании: Санкт-Петербургского политехнического университета, Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», Горного университета, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Томского политехнического университета, Южно-Российского государственного политехнического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I и Вологодского государственного университета. Участники отрядов трудились в 8 филиалах «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти на специально созданных временных рабочих местах с 3 июля по 11 августа 2017 года. Все студенты прошли серьезный отбор, прежде чем стали участниками студенческих отрядов «Ленэнерго».

Под руководством наставников студенты изучили сетевое оборудование, приборы учета, ознакомились с релейной защитой и автоматикой, побывали на осмотрах линий электропередачи вместе с оперативными бригадами, поучаствовали в техническом обслуживании сети 0,4 кВ, поработали на кабельном участке и увидели все этапы работ по эксплуатации электрических сетей. Перед началом практики бойцы отрядов прошли инструктажи по технике безопасности, правилам охраны труда.

Впервые в истории студенческих отрядов «Ленэнерго» состоялся Чемпионат профессионального мастерства среди отрядов. Ребята прошли несколько этапов – освобождали условного пострадавшего от действий электрического тока на КТП 10/0,4 кВ, оказывали первую медицинскую помощь с использованием манекена-тренажера и отвечали на каверзные «энерговопросы» во время брейн-ринга. Победителем Чемпионата стала команда филиала «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети».

На церемонии закрытия сезона студенческих отрядов наиболее отличившиеся были награждены благодарственными письмами, а победители творческих конкурсов – дипломами. Лучшим студенческим отрядом был признан отряд филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети».

«Энергетика – ответственная отрасль, в которой передача опыта от старшего поколения младшему играет ключевую роль. «Ленэнерго» уделяет особое внимание работе с молодежью. Для нас ежегодные студенческие отряды – добрая традиция. Надеюсь, полученные вами знания только укрепят ваше желание попробовать себя в нашей непростой, но интересной отрасли. Будем рады видеть вас частью семьи «Ленэнерго», – обратился к студентам на церемонии закрытия исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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