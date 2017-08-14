Жигулевская ГЭС увеличила установленную мощность на 10,5 МВт

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14 августа 2017, 10:53
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Установленная мощность Жигулевской ГЭС увеличилась на 10,5 МВт и составляет в настоящий момент 2 456,5 МВт. Это стало возможным в результате реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро: на гидроагрегате № 7 заменили гидротурбину и ротор генератора. Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата со 115 до 125,5 МВт, после чего была проведена перемаркировка оборудования (процедура изменения номинальной мощности).
Новая, современная турбина имеет улучшенную конструкцию, большую мощность и отличается высокой степенью экологической безопасности. Помимо замены гидротурбинной установки на агрегате смонтировали современную систему управления, которая устанавливается на всех реконструируемых гидроагрегатах Жигулевской ГЭС.
В рамках контракта между компанией «РусГидро» и «Силовыми машинами» запланировано изготовить и смонтировать оборудование для 14 гидроагрегатов Жигулевской ГЭС (еще шесть гидроагрегатов были модернизированы до 2010 года). Последний гидроагрегат со станционным номером № 20 планируется ввести в работу в ноябре текущего года. На сегодняшний день уже на одиннадцати гидроагрегатах, модернизированных в рамках контракта, проведена процедура перемаркировки.
После завершения модернизации суммарная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт и составит 2 488 МВт.