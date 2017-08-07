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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За семь месяцев "Янтарьэнерго" присоединило к сетям объекты юрлиц общей мощностью более 175 мегаватт

За семь месяцев Янтарьэнерго присоединило к сетям объекты юрлиц общей мощностью более 175 мегаватт

14 августа 2017, 17:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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С января по июль «Янтарьэнерго» осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям 168 объектов юридических лиц общей мощностью более 175 мегаватт. Среди них: 34 многоквартирных дома, 7 объектов агропромышленного комплекса, 5 садовых некоммерческих товариществ, а также 4 заявителя мощностью свыше 670 киловатт: макаронная фабрика в Гвардейске, подстанция «Чкаловск-2», ТЦ «Леруа Мерлен» и производственный терминальный комплекс по глубокой переработке маслосодержащих культур в Светлом.

Больше всего заявителей было присоединено в Калининграде филиалом  «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» - 53 объекта общей мощностью 7,2 мегаватт; на втором месте Гурьевский район электрических сетей (РЭС) – 34 объекта суммарной мощностью 2,7 мегаватт; замыкает тройку лидеров Светлогорский РЭС – 23 объекта общей мощностью 2,3 мегаватт; в Зеленоградском РЭСе подключено к сетям 9 заявителей суммарной мощностью более 1,1 мегаватт; меньше объектов, но большей мощностью присоединены в Гвардейском РЭСе – 8 штук, мощность которых в сумме составляет свыше 2,1 мегаватт.

В активной стадии реализации находится более 460 договоров категории юрлица заявленной мощностью свыше 15 кВт. Среди них: объекты жилищного строительства (203 шт.), объекты федеральной целевой программы развития Калининградской области (15 шт.), объекты агропромышленного комплекса (27 шт.).

С целью сокращения сроков реализации мероприятий по договорам технологического присоединения по ряду объектов «Янтарьэнерго» выполняет работы собственными силами.

В связи с активной жилой застройкой Калининграда, Гурьевского округа и Зеленоградского района максимальное количество объектов технологического присоединения находятся на исполнении в «Городских электрических сетях» (136), в Гурьевском (51) и Зеленоградском (36) районах электрических сетей.

Компания: АО "Янтарьэнерго"

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