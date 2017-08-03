Нижновэнерго: Кстовские энергетики отремонтировали 144 подстанции при подготовке к ОЗП

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14 августа 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В производственном отделении «Кстовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
За 6 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 387 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Завершен комплексный капитальный ремонт 144 трансформаторных подстанций (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка 31,42 га трасс ВЛ.
Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в таких крупных городах как Кстово, Богородск, Павлово и Лысково. Кроме того, выполняемые работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг, качественно улучшат электроснабжение таких градообразующих предприятий, как: «Лысковский электротехнический завод», «Лысковский мясокомбинат», СПК «Ждановский», Кстовский индустриальный парк, Павловский завод им. Кирова, ПАЗ, Богородский машиностроительный завод и Богородская кондитерская фабрика.
Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт свыше 999,81 километров воздушных линий электропередачи и 325 ТП. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено свыше 172,60 га трасс воздушных ЛЭП, а также проведено расширение трасс на площади 46,23 га.
Напомним, в зону ответственности производственного отделения «Кстовские электрические сети» входят 8 административных районов области: Кстовский, Воротынский и Лысковском на правом берегу реки Волги, Богородский, Павловский, Большемурашкинский, Дальнеконстантиновский и Работкинский.
Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Нижновэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Нижегородской области.