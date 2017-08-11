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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Подкомитет С3 "Влияние энергетики на окружающую среду" приглашает к сотрудничеству

Подкомитет С3 Влияние энергетики на окружающую среду приглашает к сотрудничеству

14 августа 2017, 11:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Подкомитет C3 РНК СИГРЭ «Влияние энергетики на окружающую среду» приглашает специалистов в области экологии и всех заинтересованных в данной теме присоединиться к работе по следующим направлениям:

  • Внедрение малогабаритных и надежных котлов с кольцевой топкой как способ снижения влияния угольных электростанций на окружающую среду.
  • Эффективность мер по предотвращению, ослаблению и компенсации воздействия на окружающую среду.
  • Уменьшение визуальных воздействий электрических объектов для повышения общественной приемлемости.
  • Технические и экологические аспекты воздушных ЛЭП.
  • Разработка рекомендаций и мероприятий, способствующих сохранению популяции птиц и повышению надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства.

Задача Подкомитета – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить экологическую безопасность и рациональное природопользования на всех этапах производства, передачи и потребления электроэнергии.

ПК C3 открыт к сотрудничеству и готов рассмотреть любые предложения, касающиеся направлений его деятельности и других вопросов работы Подкомитета.

Направить свои комментарии и предложения можно руководителю Подкомитета C3 Демченко Денису Александровичу по адресу: demchenko.da@gmail.com.

Будем благодарны за интерес, проявленный к деятельности Подкомитета.

С уважением,

Руководитель ПК С3 Демченко Д. А.

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

Справочно:

Подкомитет C3 РНК СИГРЭ «Влияние энергетики на окружающую среду» создан решением Технического Комитета РНК СИГРЭ от 01.07.2016 № 09.02-7(12) на базе ПАО «Интер РАО». ПАО «Интер РАО» предоставлен статус «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ». Подкомитет С3 РНК СИГРЭ действует на основании Типового положения о подкомитете форма которого утверждена решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 №3/8.

Компания: РНК СИГРЭ

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