Подкомитет С3 "Влияние энергетики на окружающую среду" приглашает к сотрудничеству

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
14 августа 2017, 11:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Подкомитет C3 РНК СИГРЭ «Влияние энергетики на окружающую среду» приглашает специалистов в области экологии и всех заинтересованных в данной теме присоединиться к работе по следующим направлениям:
Задача Подкомитета – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить экологическую безопасность и рациональное природопользования на всех этапах производства, передачи и потребления электроэнергии.
ПК C3 открыт к сотрудничеству и готов рассмотреть любые предложения, касающиеся направлений его деятельности и других вопросов работы Подкомитета.
Направить свои комментарии и предложения можно руководителю Подкомитета C3 Демченко Денису Александровичу по адресу: demchenko.da@gmail.com.
Будем благодарны за интерес, проявленный к деятельности Подкомитета.
С уважением,
Руководитель ПК С3 Демченко Д. А.
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ
Справочно:
Подкомитет C3 РНК СИГРЭ «Влияние энергетики на окружающую среду» создан решением Технического Комитета РНК СИГРЭ от 01.07.2016 № 09.02-7(12) на базе ПАО «Интер РАО». ПАО «Интер РАО» предоставлен статус «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ». Подкомитет С3 РНК СИГРЭ действует на основании Типового положения о подкомитете форма которого утверждена решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 №3/8.