Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рассмотрел вопрос дебиторской задолженности перед компанией со стороны недобросовестных гарантирующих поставщиков

8 августа 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в очно-заочной форме, на котором был рассмотрен План-график мероприятий компании по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и обсуждались проблемные вопросы.



Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков озвучил текущее состояние дел. В частности, он отметил, что на 1 июля 2017 года общий объем дебиторской задолженности зафиксирован на уровне 9, 4 млрд рублей, из которой 4,99 млрд рублей относится к категории просроченной.



Также он подчеркнул, что прирост просроченной дебиторской задолженности перед ОАО «МРСК Урала» в структуре общих величин с начала года составил более 1,2 млрд рублей, что на 33% выше, чем аналогичные показатели начала января 2017 года. На начало января 2017 года общий объем дебиторской задолженности был на уровне 9,1 млрд рублей, в то время как просрочка составляла – 3,7 млрд рублей.



Анализ ситуации, представленный на заседании Совета директоров «МРСК Урала», еще раз подтверждает факт продолжающейся дестабилизации платежной дисциплины в ряде регионов присутствия компании.



За последние годы долги перед компанией за услуги по передаче электроэнергии сформировали сбытовые компании, имеющие статус гарантирующих поставщиков электроэнергии на своих территориях. Для «МРСК Урала» это четыре компании, три из которых — «Роскоммунэнерго» (находится под управлением «Межрегионсоюзэнерго»), «Новоуральская энергосбытовая компания» и «Оборонэнергосбыт» — работают на территории Свердловской области, и «Челябэнергосбыт» (также входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»), действующий на Южном Урале.



Если анализировать прирост просроченной дебиторской задолженности по проблемным гарантирующим поставщикам, то долги ПАО «Челябэнергосбыт» с начала года выросли на один миллиард рублей, долг «Роскоммунэнерго» почти на 100 млн рублей.



Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков отметил, что просроченная задолженность в 4,99 млрд рублей имеет стопроцентный охват по ее взысканию. По всем контрагентам, имеющим просроченную задолженность, ОАО «МРСК Урала» ведет претензионно-исковую работу.



Так, на сегодня, рассматриваются в судах 169 дел почти на 3,8 миллиарда рублей, по долгам на 900 миллионов готовятся иски, направлены претензии и ведутся переговоры. Еще более 100 миллионов рублей компания взыскивает в рамках исполнительных производств.



В настоящее время особенно остро стоит вопрос о взаиморасчетах между ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала». Сетевая компания прогнозирует дальнейшее ухудшение платежной дисциплины гарантирующего поставщика и увеличение задолженности к началу осенне-зимнего периода до 5,6 млрд рублей. В «МРСК Урала» считают, что проблема неплатежей ПАО «Челябэнергосбыт», из-за своих масштабов серьезно угрожает энергобезопасности Южного Урала.



Напомним, что 15 августа в суде будет рассмотрено заявление ОАО «МРСК Урала» о признании несостоятельным ПАО «Челябэнергосбыт». Вне зависимости от решения суда, компания намерена продолжать меры судебного воздействия на должника. В конце августа компания ожидает вступление в силу решения по 700 млн рублей. Если должник не оплатит данную сумму, у «МРСК Урала» будут все основания вновь подать заявление о признании ПАО «Челябэнергосбыт» несостоятельным.



На Совете директоров ОАО «МРСК Урала» блок реализации услуг также представил дальнейшие планы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, который включает не только меры судебного воздействия, но и план работ по линии блока безопасности как ОАО «МРСК Урала», так и ПАО «Россети». Со своей стороны энергетики ОАО «МРСК Урала» отдельно подчеркнули, что для стабилизации платежной дисциплины требуется еще большее внимание на проблему со стороны органов власти и силовых структур по отдельным недобросовестным контрагентам.



Сегодня действующим законодательством предусмотрена безусловная ответственность гарантирующих поставщиков за просрочку оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, которая, в случае отказа от добросовестного исполнения, взыскивается в судебном порядке.



Но, несмотря на предусмотренные законом штрафные санкции, сбытовые компании продолжают нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Гарантирующего поставщика ПАО «Челябэнергосбыт», например, недавнее взыскание ОАО «МРСК Урала» штрафных санкций почти в 100 млн рублей за несвоевременное исполнение обязательств так и не побудило к расчетам. Как не побудило к расчетам неоднократное рассмотрение миллиардных долгов на Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины Челябинской области.



Подчеркнем, что сегодня объем дебиторской задолженности потребителей перед всей Группой компаний ПАО «Россети» за услуги по передаче электроэнергии в целом по состоянию на июль текущего года составил 136 млрд. рублей. В числе крупнейших должников компания отмечает группу «Межрегионсоюзэнерго». По данным ПАО «Россети», просроченная дебиторская задолженность «Межрегионсоюзэнерго» имеет устойчивый рост - на 1 января 2017 г. она составляла 9,4 млрд руб., на 1 июля 2017 г. - 10,3 млрд руб. Это сопоставимо с задолженностью устраненных в 2013 году с рынка электроэнергетики за финансовые злоупотребления энергосбытового холдинга «Энергострим» (их просроченный долг составляет 11,4 млрд руб.).