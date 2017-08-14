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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Свердловского филиала группы "Т Плюс" провели плановую инспекцию и текущий ремонт газотурбинной установки на Нижнетуринской ГРЭС

Энергетики Свердловского филиала группы Т Плюс провели плановую инспекцию и текущий ремонт газотурбинной установки на Нижнетуринской ГРЭС

14 августа 2017, 10:21
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Два парогазовых энергоблока мощностью 484 МВт были введены в эксплуатацию в 2015 году, к настоящему времени оборудование отработало уже около 18 000 эквивалентных часов. Необходимость проведения инспекции оборудования регламентирована требованиями изготовителей.

С 26 июля по 7 августа специалисты провели инспекцию и текущий ремонт газотурбинной установки (ГТУ) энергоблока № 1. Проверили техническое состояние газовой турбины, на паровой турбине провели ревизию подшипников и ремонт пускового маслонасоса, заменили третий и четвертый подшипники, сальниковую набивку, провели центровку. Провели все необходимые работы по устранению дефектов на вспомогательном оборудовании. Специалисты Уральского турбинного завода модернизировали колодку и внесли изменения в систему смазки опорно-упорного подшипника №1. Проведен капитальный ремонт генератора паровой турбины. В сентябре этого года аналогичной инспекции подвергнется ГТУ энергоблока №2.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону на станции  проведен текущий ремонт теплофикационной установки, заменены трубопроводы в местах присоединения магистралей ГРЭС к городским сетям. Проложены две новые тепломагистрали до поселка Нагорный и Нижнетуринского электроаппаратного завода в обход старой очереди ГРЭС, протяженностью 350  и 400 метров в двухтрубном исчислении соответственно.

Проведенные мероприятия повысят  безопасность и стабильность  работы всей станции, которая призвана обеспечить гарантированную устойчивость энергоснабжения потребителей производственной и коммунальной сферы городов Нижняя Тура и Лесной. Сегодня Нижнетуринская ГРЭС работает в обычном режиме, согласно диспетчерскому графику.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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