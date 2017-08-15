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Ассоциация европейского бизнеса предложила организовать в рамках РЭН-2017 дискуссию о российско-европейском сотрудничестве в области энергоэффективности

Ассоциация европейского бизнеса предложила организовать в рамках РЭН-2017 дискуссию о российско-европейском сотрудничестве в области энергоэффективности

15 августа 2017, 17:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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Ассоциация европейского бизнеса выступила с инициативой организовать в рамках РЭН-2017 дискуссию на тему «Российско-европейское сотрудничество: путь к глобальному росту энергоэффективности» с участием генерального директора АЕБ Франка Шауффа, первого заместителя Министра энергетики РФ Алексея Текслера, заместителя Министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского, вице-президента «Роснефти» Влады Русаковой, председателя совета директоров «Энел Россия» Стефана Звегинцова, президента ВР в России Дэвида Кэмпбелла и других российских и иностранных экспертов.

По мнению специалистов, энергоэффективность — важный приоритет мировой энергополитики, от его реализации зависят энергетическая и экологическая безопасность, противодействие изменению климата и обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам. В ходе дискуссии ее участники ответят на ряд актуальных вопросов в части повышения энергоэффективности мировых экономик и взаимодействия стран в этом направлении. Генеральный директор АЕБ Франк Шауфф также примет участие в деловой программе РЭН в части глобальной климатической повестки и декарбонизации энергетики.

«АЕБ предпринимает активные действия, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране и укрепление статуса России в качестве одного из мировых деловых центров. В АЕБ на постоянной основе действует более 60 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, охватывающих различные отрасли экономики и служащих эффективным посредником в диалоге между государством и бизнесом. Подобное сотрудничество способствует позитивному международному имиджу России», — отмечает исполнительный директор АЕБ Руслан Кокарев.

Компания: РЭН
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