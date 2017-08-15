Энергетики "Т Плюс" приступили к масштабной перекладке теплосетей на правом берегу Перми

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в рамках летней ремонтной кампании приступают к реконструкции важных участков тепловых сетей в г. Перми. Техническое перевооружение коснется теплопроводов, надежная работа которых обеспечивает энергоснабжение большого количества жителей краевой столицы.



Так, энергетики переложат 1,8 км тепломагистрали в однотрубном исчислении диаметром 400 мм на ул. Кабельщиков (микрорайон Гайва). Новые трубы будут смонтированы на участке от ул. Гайвинской до ул. И. Репина. Здесь же пройдет реконструкция участка теплосети по ул. Репина длиной 1,3 км диаметром 270 мм. Крупный объект реконструкции реализуется в микрорайоне Закамск (Кировский район Перми). Теплоэнергетикам предстоит обновить 1,6 км теплосети диаметром 300 мм на ул. Маршала Рыбалко. Новая тепломагистраль появится на отрезке Липатова-Сысольская. На проведение этих работ энергетиками будет направлено более 70 млн рублей.



Помимо правобережной части города, масштабная перекладка тепловых сетей в рамках программы «Re: Конструкция-2017» продолжится в центре Перми. Здесь на ул. Газеты «Звезда» будет смонтировано 124 м теплопровода диаметром 400 мм. На ул. П. Осипенко работы по обновлению теплосетей пройдут на двух участках: 1,17 км (диаметр 500 мм) и 80 м (диаметр 150 мм). На ул. Монастырская в общей сложности будет уложено 1,15 км новых тепломагистралей диаметром 500 мм. Также на ул. Осинская запланировано обновление теплосетей длиной 387 м диаметром 400 мм.



До начала осенне-зимнего периода специалисты «Т Плюс» и «ПСК» переложат в Перми более 14 км магистральных и 10 км распределительных тепловых сетей.



Главная цель энергетиков – обеспечить надежную эксплуатацию тепловых сетей в период осенне-зимнего максимума нагрузок, отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко. «В рамках летней ремонтной кампании значительно увеличены объемы финансирования, вследствие чего протяженность перекладываемых тепловых сетей выросла почти в два раза. Применяются самые современные технологии: используется труба в современной пенополиуретановой изоляции с повышенным сроком эксплуатации более 25 лет».



Энергетики отмечают, что серьезные вложения в теплосетевой комплекс обеспечены, в том числе, внедрением системы прямых платежей за услуги отопления и ГВС. Оплата энергоресурса напрямую позволяет повысить платежную дисциплину и увеличить собираемость денежных средств, а значит – направить больше средств на модернизацию теплосетей. В настоящее время энергетики в полном объеме выполняют свои обязательства по подготовке объектов теплосетевой инфраструктуры к зиме, подчеркивает Максим Рябенко. В свою очередь, теплоснабжающая организация ждет от своих клиентов такого же ответственного отношения в части своевременных оплат.